Capella i Albiol aborden el "mínim impacte" de les obres de l'L1 a Montigalà (Badalona)

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, i l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, han acordat treballar perquè les obres de prolongació de l'L1 de Metro (des de Fondo a Badalona) tinguin el "mínim impacte" sobre el parc de Montigalà.

Segons ha informat aquest dimecres l'Ajuntament, tots dos es van reunir dimarts a la Conselleria, juntament amb els tinents d'alcalde de Badalona, Daniel Gracia i Rosa del Amo, per tractar la construcció de les cotxeres del metro, que es farà al subsòl del parc.

En aquesta trobada també es van abordar qüestions com la construcció de la segona fase dels laterals de l'autopista, el futur de la C31 al seu pas per Badalona i la col·laboració entre les dues administracions per construir habitatges de lloguer assequible.