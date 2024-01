La Cambra de Girona premia Kave Home per la seva expansió i La Selva pel seu ús del català

GIRONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Girona ha premiat l'empresa especialitzada en mobles de disseny i decoració Kave Home per la seva expansió internacional i l'empresa agroalimentària La Selva per l'ús del català en tots els seus productes en el marc dels premis Impuls Cambra.

Segons un comunicat de l'ens camaral, el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, i el conseller d'empresa i Treball, Roger Torrent, han participat en l'entrega dels premis al costat dels vicepresidents de l'entitat, Lídia Vidal i Jaume Guàrdia.

Concretament, Kave Home ha rebut el premi Impuls Cambra Expansió Internacional per la seva innovació, pel respecte al medi ambient i pel "disseny de peces funcionals, duradores i amb un disseny transgressor capaç de ser apreciat a tot el món".

La Selva ha guanyat el primer Impuls Cambra de Llengua i Cultura pel seu ús del català i per la seva tasca "com a impulsora de la cultura del país i per la tasca incansable de mecenatge i d'impuls d'esdeveniments culturals i cívics".

Segons la Càmera de Girona, les vendes dels productes i empreses de Girona a l'exterior han superat els 8.000 milions d'euros.