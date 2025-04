Camacho proposa "que la militància decideixi" si ERC ha d'entrar al govern de Collboni

Junqueras al congrés d'ERC Barcelona: el partit "és un sol equip"

BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta d'ERC Barcelona des d'aquest dissabte, Creu Camacho, ha proposat una consulta a la militància abans d'estiu per decidir si cal entrar o no al govern de l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni: "Que la militància decideixi".

"Si cal votar es votarà", ha dit aquest diumenge en el seu discurs de clausura del 72è Congrés de la Federació d'ERC Barcelona, davant del president del partit, Oriol Junqueras; la secretària general, Elisenda Alamany, i Eva Baró, que ha perdut la reelecció com a líder de la Federació.

"Abans hem de saber en quina situació està el pacte i com ha avançat", ha afegit Creu Camacho, que va ser elegida presidenta de la Federació aquest dissabte amb un 49,6% dels vots, per davant d'Eva Baró i la seva candidatura 'Endavant, Barcelona!', que va aconseguir el 47,5% dels vots.

Ha afirmat que tirar endavant el projecte de la seva candidatura "no serà fàcil", de la mateixa manera que han hagut de fer grans esforços per aconseguir els avals necessaris, encara que ha expressat la seva alegria de poder dur-ho a terme, en unes declaracions als mitjans amb el nou secretari general d'ERC Barcelona, Miquel Colomé.

Preguntada per si hi haurà canvis en el grup municipal de l'Ajuntament, ha explicat que s'asseuran a parlar amb l'executiva i començaran a planificar el pròxim congrés abans d'estiu, també amb la mirada posada a revisar el debat sobre si entrar o no al govern de Collboni: "Que la militància decideixi".

ALTERNATIVA AL CANVI

Ha assegurat que la seva candidatura 'Dignitat Republicana' no es va organitzar "per ser crítics de res" sinó per presentar el seu projecte a la militància com una alternativa al canvi, i ha assenyalat que volen ser, textualment, una eina útil, guanyadora i participativa per guanyar les eleccions municipals del 2027.

"Sabem que no estem sols", ha afegit Camacho, i ha assenyalat que volen dur a terme la seva proposta amb tots i per a tots els militants.

A més, ha celebrat que hi ha hagut militants que van deixar el partit fa mesos i anys però estan tornant: "La gent torna a il·lusionar-se".

ORIOL JUNQUERAS

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat durant el seu discurs que ERC és un sol equip i un sol partit que vol posar-se al servei de Barcelona i de Catalunya.

Per això, ha demanat unió del partit: "Convençuts que la millor eina que tenim per fer-ho és la de la cohesió interna".