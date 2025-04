Camacho (ERC Barcelona) diu que no pretenen "trencar res" sinó aportar una nova iniciativa

BARCELONA 26 abr. (EUROPA PRESS) -

L'actual presidenta de l'ERC del districte de l'Eixample de Barcelona i candidata de 'Dignitat Republicana' per presidir ERC Barcelona, Creu Camacho, ha afirmat que no han "vingut a trencar res" sinó a aportar una nova iniciativa per fer les coses de manera diferent i perquè, al seu judici, guanyi Barcelona.

"Tots a votar avui i dilluns comencem a treballar per fer una Barcelona millor i per guanyar les eleccions de 2027" amb la militància en el centre, ha declarat als mitjans després de votar aquest dissabte per escollir la nova executiva de la Federació.

També ha dit que la seva candidatura és una oportunitat "de canvi" per a la Federació i ha assegurat que, en aquesta, la militància és essencial per prendre decisions i en totes les estratègies, amb veu i vot.

La Federació d'ERC Barcelona celebra aquest cap de setmana el seu congrés per escollir la nova direcció, en què es disputen el lideratge l'actual presidenta d'ERC Barcelona i candidata d'Endavant, Barcelona!', Eva Baró, i l'actual presidenta d'ERC al districte d'Eixample i candidata de 'Dignitat Republicana', Creu Camacho.

Ambdues candidatures han tingut des de l'1 fins al 22 d'abril per recollir avals dels militants --la Federació d'ERC Barcelona en té uns 1.000--, i la candidatura de Baró va reunir 302 avals, mentre que Camacho en va recollir 263.