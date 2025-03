Calvet (Junts) creu que ni Illa ni Collboni aposten per una gestió de l'Aeroport del Prat des de Catalunya

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -

El regidor de JuntsXBarcelona, Damià Calvet, ha afirmat aquest dimecres que ni el president de la Generalitat, Salvador Illa, ni l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aposten per una gestió de l'Aeroport del Prat des de Catalunya, i que esperen instruccions dels seus companys d'Aena o col·legues polítics del Ministeri, textualment.

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa després de la presentació del dictamen sobre l'ampliació de l'Aeroport del Prat, que aquest matí ha presentat la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, el president del Comitè Assessor d'Infraestructures, Santi Vila, i l'enginyer en cap del consistori, Oriol Altisench.

Calvet s'ha posicionat a favor de l'ampliació d'aquesta infraestructura, sempre que es contempli el model de l'espai aeroportuari català, perquè es tinguin en compte els aeroports de tot Catalunya, com Girona i Reus (Tarragona).

De fet, ha posat d'exemple models com el del Port de Barcelona, i ha recordat que Junts demana el mateix amb Rodalies: "Perquè funcioni volem que es traspassi i governar des de la proximitat".

Finalment, ha considerat que per presentar el dictamen han necessitat massa temps per fer propostes "molt genèriques", com per exemple amb frases com ampliar la infraestructura però preferiblement sense ocupar l'espai de la Ricarda, textualment.