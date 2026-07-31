Publicat 31/07/2026 15:19

Calonge de Segarra (Barcelona) rep un estudi per dotar de banda ampla les masies del poble

Situació de les infraestructures a Calonge de Segarra (Barcelona)
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Calonge de Segarra un estudi per proveir banda ampla a les masies del municipi.

En un comunicat aquest divendres, la corporació explica que ho faran mitjançant el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, "fent valer les ja existents o previstes".

Ha afegit que aquest projecte ha de permetre al consistori dur a terme les accions necessàries per a la "millora de la qualitat de vida" dels ciutadans del municipi.

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