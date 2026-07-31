Calonge de Segarra (Barcelona) rep un estudi per dotar de banda ampla les masies del poble

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha entregat a l'Ajuntament de Calonge de Segarra un estudi per proveir banda ampla a les masies del municipi.
En un comunicat aquest divendres, la corporació explica que ho faran mitjançant el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions, "fent valer les ja existents o previstes".
Ha afegit que aquest projecte ha de permetre al consistori dur a terme les accions necessàries per a la "millora de la qualitat de vida" dels ciutadans del municipi.