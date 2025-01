Caldes de Montbui (Barcelona) acull una exposició sobre la rehabilitació d'edificis

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha impulsat a Caldes de Montbui una exposició que té com a objectiu sensibilitzar sobre els beneficis de la rehabilitació d'edificis i orientar la ciutadania i professionals en el procés de reforma, informa en un comunicat.

Amb el títol 'ReHabilitem', la mostra compta amb dos plafons que, de manera interactiva, expliquen als visitants què és, per què i com rehabilitar, a més d'informar dels ajuts disponibles i posar l'èmfasi en l'oportunitat que representen els fons europeus Next Generation.

L'exposició, que es podrà visitar fins al 12 de febrer al Centre Cívic i Cultural del municipi, mostra quins són els principals problemes o carències dels habitatges existents i com es poden aconseguir beneficis col·lectius amb pautes de millora o de rehabilitació.

