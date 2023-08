El CAACB registra 103 adopcions menys el primer semestre de l'any respecte a 2022

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -

El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) ha registrat 103 adopcions menys (70 gats i 33 gossos) durant el primer semestre del 2023 respecte a 2022, ha informat en un comunicat d'aquest dilluns.

La xifra d'adopcions del primer semestre d'aquest any va ser de 270 animals (125 gats i 145 gossos), enfront dels 373 animals adoptats en el mateix període de 2022.

Pel que fa a les entrades d'animals, el CAACB ha registrat 81 gats i 37 gossos menys que en el primer semestre de 2022.

La directora del centre, Anna Ortonoves, ha explicat que a l'estiu és quan augmenta l'entrada dels gats donat que és quan neixen els cadells, mentre que les dels gossos "ja fa uns anys que estan estabilitzades durant l'any".

FAMÍLIES D'ACOLLIMENT

Ortonoves també ha destacat la importància de promoure les adopcions de gats i de trobar cases d'acollida per als lactants per donar "aquest benestar tan important als primers moments de vida", i ha animat a les famílies que es quedin a la ciutat a provar-ho.

Actualment, el CAACB acull de mitjana uns 200 gossos --la majoria de les races considerades potencialment perilloses (GPP)-- i uns 90 gats, i l'Ajuntament de Barcelona ha lamentat que molts dels que entren no porten el xip identificatiu, per la qual cosa "no es poden retornar al seu propietari".