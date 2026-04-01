El bus elèctric de la línia C-10 que connecta Mataró amb Barcelona començarà a circular dijous

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
El nou bus elèctric de la línia C-10 que connecta Mataró (Barcelona) amb la capital catalana començarà a circular dijous, informa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
En la presentació, la consellera Sílvia Paneque ha qualificat el nou bus elèctric com "un pas endavant en la descarbonització de la mobilitat" i ha destacat que Catalunya continua avançant en la reducció de l'ús de vehicles privats i en la descarbonització de la flota d'autobusos interurbans de la Generalitat.
Aquesta iniciativa s'emmarca dins el paquet d'accions per promoure la mobilitat sostenible al corredor del Maresme, impulsat per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental i gestionat per l'Autoritat Metropolitana de Transports (ATM) de Barcelona.
"Aquest projecte té una gran implicació territorial, ja que 25 dels 30 municipis del Maresme --que representen el 97% de la població de la comarca-- hi participen", ha assegurat Paneque.
La línia C-10 --que discorre paral·lela a l'N-II-- és operada per l'empresa Casas i dona servei a les localitats de Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar, el Masnou, Montgat, Badalona, Sant Adrià de Besós i Barcelona.