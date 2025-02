Budó (ACM) i Salellas reclamen un nou finançament local "més equitativa i sostenible"

BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, han reclamat aquest dimarts la necessitat de millorar el finançament local perquè sigui "més equitatiu i sostenible" i permeti als municipis afrontar amb garanties els reptes socials i econòmics del futur.

En un comunicat de l'ACM, expliquen que ambdues institucions han coincidit a destacar que els ens locals han estat els principals garants dels serveis públics "en un context d'estabilitat pressupostària que ha limitat greument la seva autonomia financera".

A més, lamenten que la legislació vigent ha imposat "restriccions que dificulten la capacitat d'acció dels ajuntaments" davant de les necessitats socials i econòmiques creixents.

"El municipalisme no pot esperar més. Exigim un nou model de finançament local que garanteixi la suficiència financera dels ajuntaments i la qualitat dels serveis que oferim", ha subratllat Budó, que ha demanat eines i recursos adequats.

Com Budó, Salellas ha erigit els ajuntaments com la institució més propera a la ciutadania però també ha avisat que cada vegada estan més limitats a l'hora de decidir on i com poden destinar els recursos: "Des de Girona reclamem de manera urgent una reforma del model de finançament local, de manera que ens permeti gestionar els diners per treure endavant projectes que millorin la vida de la gent".