Budó destaca el paper dels municipis en la transició verda en una cimera a Kenya

Adverteix que Catalunya és un territori mediterrani "vulnerable" al canvi climàtic
BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha destacat el paper dels municipis en la transició verda global en una cimera prèvia a la 7a Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA-7), que se celebra aquesta setmana a Nairobi (Kenya).
"Les transformacions globals (climàtiques, ambientals, socials) només es podran afrontar si les administracions que estan més prop de la ciutadania tenen capacitat, recursos i aliances per actuar", ha dit Budó en la seva intervenció durant el Cities and Regions Summit, la primera de les tres cimeres internacionals en què participa aquesta setmana, segons recull en un comunicat l'ACM aquest divendres.
Ha assenyalat que "no hi ha un planeta resilient sense comunitats locals resilients" i ha subratllat que aquest valor, el de la resiliència, es construeix cada dia, a cada municipi i en cada decisió presa pels alcaldes, equips tècnics i servidors públics que treballen sobre el territori, textualment.
SITUACIÓ A CATALUNYA
Budó, que s'ha traslladat fins a Nairobi amb el secretari general adjunt d'Assistència i Participació de l'ACM, Sergi Penedès, ha explicat que Catalunya és un territori mediterrani "vulnerable" al canvi climàtic i que els municipis han estat especialment proactius adoptant plans climàtics, estratègies d'adaptació i solucions basades en la naturalesa.
Ha explicat la Central de Compres de l'ACM com una eina que acosta a tots els municipis la transició energètica i que "aquest mecanisme no només redueix costos, sinó que evita bretxes territorials i garanteix que tots els ajuntaments catalans facin servir energia procedent de fons verds".
NECESSITAT DE FINANÇAMENT ADEQUAT
També ha subratllat la necessitat d'un finançament adequat i estable per als governs locals: "Un planeta resilient no es construirà de dalt a baix. Es construirà des del territori cap amunt, des de municipis empoderats, comunitats compromeses i un lideratge local fort".
També ha remarcat la importància de garantir que els municipis petits i mitjans puguin participar activament en la transició verda i en els acords globals perquè "les grans ciutats són referents globals, però el gran repte de futur és assegurar que cap municipi quedi enrere".
Aquest dissabte i diumenge els representants de l'ACM participaran en la 21a Global Mayors Groups and Stakeholders Forum, que és l'espai preparatori per a la setmana vinent la celebració de la setena Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEA-7).