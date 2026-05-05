Budó (ACM) demana al Comitè Europeu de les Regions més veu dels municipis a la UE

Es reuneix a Brussel·les amb la presidenta del CdR Kata Tüttö juntament amb Jordi Solé (ACM)
BRUSSEL·LES, 5 (EUROPA PRESS)
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Meritxell Budó, ha traslladat aquest dimarts a la presidenta del Comitè Europeu de les Regions (CdR), Kata Tüttö, la necessitat que els municipis tinguin més veu i influència en les polítiques de la UE.
En un comunicat, explica que la trobada institucional, que s'ha celebrat a Brussel·les, té lloc "en un moment rellevant per al futur de la política de cohesió i del finançament europeu post-2027, en què s'estan definint les noves prioritats polítiques i pressupostàries" de la UE.
Budó ha assistit a la trobada acompanyada pel cap de l'oficina de l'ACM a Brussel·les, Jordi Solé, que l'entitat va obrir a finals del 2025 com a "espai de representació i seguiment de les polítiques comunitàries d'interès municipal" i per acompanyar els ajuntaments catalans en matèria de projecció internacional, captació de fons i participació en xarxes europees.
En la trobada, la presidenta de l'ACM ha explicat que disposar d'una oficina a Brussel·les suposa una "aposta estratègica" per participar en espais de debat europeu i per fer un seguiment de les polítiques europees amb un impacte directe en l'àmbit local.
Per Budó, la reunió ha estat "una oportunitat per defensar que els governs locals han de tenir un protagonisme més gran en la presa de decisions europees que els afecten directament".
També ha insistit en la necessitat de garantir "una veritable articulació entre els diferents nivells de govern, en què cada nivell tingui reconegut el seu rol, a més de facilitar l'accés directe dels municipis als recursos europeus per impulsar projectes transformadors i millorar la vida de la ciutadania".
Els representants de l'ACM, a més, han subratllat la necessitat de preservar el paper dels governs subestatals, inclosos els municipis, en la definició i execució del pròxim Marc Financer Plurianual 2028-2034, i han alertat dels riscos d'una eventual recentralització dels fons europeus.