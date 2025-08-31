Budó (ACM) critica que la Generalitat vulgui aconseguir acords "per carta" amb els ajuntaments

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i alcaldessa de La Garriga (Barcelona), Meritxell Budó, ha criticat aquest diumenge que "els acords no s'aconsegueixen per carta", davant de la carta enviada per la Generalitat als ajuntaments catalans per demanar que s'adhereixin al Pacte Nacional per la Llengua, en una anotació a X recollida per Europa Press.
Els departaments de Presidència i Política Lingüística de la Generalitat han enviat la carta aquesta setmana, incloent un text de moció a aprovar en plens municipals per desplegar polítiques locals.
Budó ha especificat que, al seu judici, fa falta diàleg, concreció de recursos, corresponsabilitat, determinació i exemplaritat, i "no contractes d'adhesió".