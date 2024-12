BSM i Silence triplicaran els intercanviadors de bateries elèctriques a aparcaments de Barcelona

BARCELONA 28 des. (EUROPA PRESS) -

La xarxa d'aparcaments BSM i la tecnològica Silence, propietat d'Acciona, han acordat ampliar de 4 a 13 els intercanviadors de bateries extraïbles als aparcaments de Barcelona, segons informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

D'aquesta manera, BSM, que compta amb un total de 43 aparcaments a la ciutat, incorporarà aquestes estacions amb bateries de Silence, consolidant els quatre intercanviadors de la prova pilot impulsada conjuntament el 2023 per fomentar la mobilitat urbana "més sostenible i planificada".

Els nous intercanviadors de bateries se situaran als aparcaments BSM Marquès de Mulhacén, BSM Passeig Maragall, BSM Tanatori les Corts, BSM Plaça del Fòrum, BSM Sant Genís, BSM Rambla Poblenou, BSM Avinguda Gaudí, BSM Mitre-Putxet i BSM Litoral Port, que s'afegeixen als quatre aparcaments que ja en tenen un (BSM Cotxeres de Sarrià, BSM Plaça Navas, BSM Gràcia Motos i BSM Illa Borbó).

Les persones que estan subscrites al sistema de bateries compartides de Silence poden agafar una bateria carregada i deixar la descarregada, estalviant-se el temps d'espera de la recarrega, a través de la seva localització i reserva amb l'aplicació de Silence, 'Battery Station'.

AUGMENT DEL SEU ÚS

En poc més d'un any, les quatre estacions d'intercanvi de bateries que s'han provat han registrat més de 9.500 usos, passant d'una mitjana de 7 usos al dia els primers mesos a més de 25 usos diaris aquests últims mesos.

La primera tinent d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet, ha descrit l'acord com "un bon exemple de com la col·laboració públic-privada contribueix a donar resposta a alguns dels reptes que té per davant l'electromobilitat com la reducció dels temps de càrrega".

Per la seva banda, el cap de 'Battery as a Service' de Silence, Pepe Marti, ha destacat que "les ubicacions que ofereixen els Aparcaments BSM són immillorables per als usuaris dels intercanviadors de bateries a Barcelona".