BSM presenta l'aplicació SMOU en el Tomorrow Mobility World Congress

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona de Serveis Municipals (BSM) presentarà l'aplicació SMOU en el Tomorrow Mobility World Congress, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona entre el 7 i el 9 de novembre.

En un comunicat aquest dimarts, l'empresa pública ha explicat que el seu estand al saló tindrà com a lema 'SMOU: Your mobility partner in Barcelona' i que s'hi explicarà el seu potencial com a eina.

A més a més, l'espai també acollirà presentacions i taules rodones que abordaran "alguns aspectes relacionats amb l'evolució de l'aplicació".