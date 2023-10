B:SM i l'ONCE s'uneixen per promoure la contractació de persones amb discapacitat

BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) i la Fundació ONCE han signat aquest dimarts el Conveni Inserta per promoure durant els pròxims tres anys la contractació de persones amb discapacitat en la companyia municipal, han informat B:SM, l'Ajuntament i la Fundació ONCE en un comunicat conjunt.

Preveuen que la contractació es dugui a terme en els àmbits de la mobilitat, cultura, lleure i cura de l'espai públic de la ciutat; amb el qual la directora general de B:SM, Marta Labata, ha dit que seran "capaços de construir una B:SM més plural i compromesa amb la igualtat d'oportunitats".

El document també comporta l'adhesió de B:SM al Fòrum Inserta Responsable, una plataforma de treball en xarxa que "possibilita compartir pràctiques, eines i experiències que afavoreixin el desenvolupament eficaç de les polítiques d'inserció laboral" de talent amb discapacitat.