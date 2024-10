Bote (FMC) sobre ampliar l'AMB: Ha d'anar "més enllà" del que necessita Barcelona

BARCELONA 11 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Federació de Municipis Catalans (FMC) i alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, s'ha pronunciat sobre una futura ampliació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que, per ell, ha d'anar "més enllà" del que necessita Barcelona.

En preguntar-li per això en una entrevista d'aquest divendres a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, ha respost que en el cas d'acceptar una ampliació de l'AMB, no serà per discutir el que necessita Barcelona, "sinó per acordar el futur d'aquests 5 milions d'habitants més enllà de la capital".

Ha sostingut que el futur de Catalunya passa per les ciutats mitjanes i petites, per la qual cosa "s'ha d'ordenar i planificar la situació actual i el creixement de l'AMB" per trobar-li un equilibri amb el món rural i, així, lluitar contra la segregació urbana, en les seves paraules.

De totes maneres, ha apuntat que com a líder de la FMC no es pot pronunciar sobre si recolza o no ampliar l'àrea metropolitana: "Estic segur, això sí, que hi ha molts elements comuns: Manresa no forma part de l'AMB però té problemes molt similars als de les ciutats metropolitanes", ha assenyalat.

També ha defensat "contribuir al fet que prosperin les futures lleis de finançament i de règim local" ja que, afirma textualment, els consistoris han anat assumint competències impròpies i és necessari definir-les i finançar-les millor.