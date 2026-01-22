La borrasca Harry provoca "danys molt greus" a les platges metropolitanes de Barcelona

L'AMB reclama al Govern central "actuacions d'emergència" per reparar destrosses i evitar que es repeteixin
BARCELONA, 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Les platges metropolitanes de Barcelona han patit "danys molt greus" durant el pas de la borrasca Harry al seu pas per Catalunya entre el 18 i 21 de gener, amb afectacions que no es veien des del temporal Gloria el gener del 2020.
Les afectacions més importants s'han produït a les platges del Prat de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Montgat (Barcelona), amb ones de fins a 6 metres que han afectat tant la infraestructura com la sorra, indica l'AMB en un comunicat.
En concret, l'onatge va enfonsar una part important del passeig marítim de la platja de la Barca Maria de Badalona, on també va provocar una "pèrdua important" d'amplitud de la riba, a més d'altres platges de la costa de Gavà, el Prat i Barcelona.
El mobiliari urbà ha estat un dels grans afectats pel temporal, com els bancs, dutxes, senyals informatius, papereres, contenidors, passarel·les, equipaments esportius i jocs infantils, i també algunes instal·lacions elèctriques i de megafonia.
Tant l'onatge com les crescudes dels rius Llobregat i Besòs també ha provocat l'arribada de residus a les platges, que està previst que continuïn arribant els pròxims dies i fins i tot setmanes, i que actualment s'estimen en 100 tones.
MINISTERI
Arran d'aquesta situació, el gerent de l'AMB, Ramon Torra, ha reclamat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que intervingui amb "actuacions d'emergència" tant per estabilitzar les platges com per evitar que es repeteixin les destrosses.
En aquest sentit, ha alertat de la necessitat de fer aportacions de sorra com més aviat millor per evitar possibles afectacions a les línies ferroviàries i altres infraestructures, i per "revertir la regressió estructural i profunda" de les platges.
Com a intervencions més rellevants, l'AMB també demana projectes per protegir i estabilitzar les platges de Montgat, Badalona i el Prat, aprofitar la terra dragada de la bocana del Port del Masnou i del delta del Llobregat i descontaminar els terrenys de les Tres Xemeneies.
Finalment, revisar la declaració d'impacte ambiental (DIA) de l'ampliació del Port de Barcelona per adaptar-la a la situació actual i crear una comissió de seguiment juntament amb la Generalitat per monitorar els projectes de protecció del litoral.