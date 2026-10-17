Borràs (FAVB): "Collboni ja va començar escoltant molt més a gremis i lobbys i segueix en aquesta línia"

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Miquel Borràs, ha lamentat la falta de diàleg de l'alcalde, Jaume Collboni, i del seu govern amb les entitats veïnals: "Collboni ja va començar escoltant molt més als gremis i lobbys i creiem que segueix una mica en aquesta línia".
En una entrevista d'Europa Press, ha sostingut que les associacions de veïns, malgrat no ser els únics representants dels ciutadans, coneixen les preocupacions dels barris i "veuen com algunes decisions es prenen des dels despatxos per unes o per altres forces econòmiques".
En preguntar-se-li per la seva relació amb el govern municipal des que va accedir a la presidència de la FAVB, ha assegurat haver mantingut dues reunions extenses amb Collboni a la fi de l'any passat i que van acordar "poder fer reunions temàtiques amb els diferents regidors i responsables municipals".
No obstant això, ha lamentat que de les 5 o 6 vies de diàleg obertes "l'única que ha funcionat realment a fons ha estat la vinculada amb l'habitatge", deixant de costat temis com l'urbanisme i el Pla de Barris, si bé han pogut iniciar converses sobre la participació ciutadana, segons ell.
ACORDS MUNICIPALS
També ha retret la falta d'entesa del PSC amb la resta de forces d'esquerres del consistori, a diferència del Congrés o el Parlament, i ha acusat a l'alcalde de no haver "volgut arribar a aquests acords", per la qual cosa ha augurat que als partits els haurà passat el mateix que a la FAVB.
En concret, ha explicat que diverses vegades ha intentat posar-se d'acord amb el govern de Collboni per conèixer les seves intencions, però s'han trobat amb que no els han informat, o ho han fet mínimament, "i després han posat la directa i han fet el que han volgut".
HABITATGE I SEGURETAT
Preguntat pels principals problemes de Barcelona, ha sostingut que, malgrat que la seguretat segueix encapçalant els problemes de la ciutadania en l'última Enquesta de Serveis Municipals, la principal font d'inseguretat són les "pluges de cartes que envien els fons d'inversió" a la gent per acabar els seus contractes de lloguer.
D'aquesta manera, ha reclamat al consistori avançar en mesures com la d'eliminar pisos turístics en 2028, procurant que tots passin al mercat residencial, així com desenvolupar la Borsa de Lloguer, que veu "aparcada" pel PSC, i reactivar la modificació de la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions perquè sigui més eficaç, no per eliminar-la.
Respecte a la vaga general de l'11 de novembre, a la qual la FAVB s'ha adherit aquesta setmana, Borràs ha assenyalat que, encara que no estan "en disposició de parar fàbriques", el seu paper serà transmetre als veïns l'argumentació de per què és necessària i quins són les propostes que podrien solucionar aquesta situació.
ELECCIONS I EXTREMA DRETA
En preguntar-se-li per les eleccions generals, ha assenyalat que l'única demanda de la FAVB era que els partits procuressin que hi hagués una sola llista a l'esquerra del PSOE i ha lamentat el "joc tan estrany" que han fet i que, segons ell, provocarà dividir el vot.
"Considerem que la divisió del vot dels partits a l'esquerra del PSOE dona moltes possibilitats en l'altre extrem, que és el que crec que tombarà moltes de les millores socials aconseguides", ha alertat Borràs.
Respecte a la possible candidatura a les generals de l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, ha opinat que no és "ni més bo ni més dolent" per a la ciutat, sinó que el necessari és un candidat que una a les esquerres i que eviti successos com la venda de pisos socials a fons voltor en la Comunitat de Madrid.
D'altra banda, ha alertat de la proliferació de discursos d'extrema dreta als barris de Barcelona, en els quals la gent culpabiliza als quals tenen menys dels problemes que sofreixen, els quals estan combatent des de les associacions de veïns: "Ens costa combatre aquests discursos i rectificar-los, però ho fem perquè ens sembla que és necessari", ha sostingut.
Sobre les eleccions municipals, ha explicat que de moment no ha mantingut cap reunió amb els candidats a l'alcaldia ja definits i ha anunciat que convocaran un "debat de programes" per donar a conèixer les propostes dels partits i tractar d'incidir com a moviment veïnal.
MOVIMENTS VEÏNALS
En preguntar-se-li pel futur de les associacions de veïns, ha apuntat a l'envelliment de la població i al nomadisme com a principals factors de canvi, provocant una "falta d'arrelament" que provoca que, quan una persona té una preocupació social, acudeixi a moviments més compactes i més estesos a nivell territorial.
Segons Borràs, aquesta situació i la major disponibilitat d'espais de reunió, com a centres cívics o casals, ha fet que "les associacions de veïns no siguin l'únic centre de relació al barri", si bé ha defensat que segueixen sent necessàries, ja que hi ha molts aspectes que poden abordar, com l'urbanisme.