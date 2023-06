Borràs diu que Junts no ha abordat el seu relleu al Parlament i demana no "passar de pantalla"

Acusa la Mesa "d'actor d'aquesta repressió" i defensa la seva gestió de l'escó de Juvillà



BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Junts i fins ara presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha dit aquest divendres que Junts no ha abordat el seu relleu al capdavant de la cambra després de la retirada del seu escó dijous: "No hem volgut abordar aquesta qüestió encara perquè no hem volgut passar de pantalla".

Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, recollida per Europa Press, després que la Mesa va acordar retirar-li l'escó amb els vots d'ERC, el PSC i la CUP, en compliment de l'ordre de la Junta Electoral Central (JEC) arran de la seva condemna per prevaricació i falsedat documental, que no és ferma.

Considera que debatre ara sobre una candidatura seria normalitzar la retirada de l'escó i el rol que ha tingut la Mesa en el procés, que ella diferencia dels casos de l'expresident Quim Torra i el de l'exdiputat de la CUP Pau Juvillà, perquè "l'element proactiu és el Parlament, no la JEC".

"IMPORTANT QUE HO ANALITZEM"

"És important que ho analitzem. És un fet extraordinari al Parlament; insisteixo: no que s'hagi retirat un escó, que això malauradament des de l'1-O hem vist que ha passat en altres ocasions, però sí que es faci de manera normalitzada", ha defensat.

La presidenta de Junts ha acusat la Mesa de ser "un actor d'aquesta repressió" que a parer seu pateix Catalunya i ha qualificat el Parlament d'estar genuflexionat i sotmès.

Per ella, la retirada de l'escó "era la crònica d'una mort anunciada" després de la suspensió com a presidenta el juliol del 2022, i ho ha vinculat al final de la campanya de les eleccions municipals.

Ha contraposat la retirada del seu escó amb el de Juvillà, quan ha dit que va fer cas omís a la JEC: "Vaig defensar l'escó de Juvillà fins on ell va voler. Si el dia de l'últim ple hagués vingut, estava convocat, jo l'hauria defensat. Vaig dir: arribaré tan lluny com Juvillà vulgui".

A més a més, ha dit que la seva actuació va estar dificultada per la gestió de l'escó de Torra que va fer la Mesa presidida pel republicà Roger Torrent perquè va generar jurisprudència, segons ella.

CONTINUARÀ PRESIDINT JUNTS

Borràs ha garantit que mantindrà la presidència de Junts i ha augurat que el seu relleu com a diputat, Antoni Castellà, serà un "magnífic representant" del seu escó i que estan alineats en el seu compromís polític.

Preguntada per les municipals, ha respost que els votants independentistes van emetre un "crit d'alerta" i van expressar disgust i falta de confiança, per la qual cosa ha cridat els partits a fer autocrítica.

No obstant això, ha destacat que "els votants independentistes hi són, no és que hagin deixat de ser aquí" malgrat no haver acudit tant a les urnes.