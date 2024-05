La Boqueria de Barcelona és el millor mercat del món, segons 'Food&Wine'

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

El rànquing internacional de mercats d'alimentació 'Global Tastemakers Awards 2024', organitzat per la revista 'Food&Wine', ha qualificat el mercat de la Boqueria de Barcelona com el millor del món, per davant del Tsukiji Outer Market de Tòquio i el Borough Market de Londres, entre d'altres.

Ha atorgat la primera posició a la Boqueria per "la varietat gastronòmica i la qualitat i la quantitat de productes frescos que ofereixen a les parades", ha informat el mercat en un comunicat aquest divendres.

El president de la Boqueria, Jordi Mas, ha dit que és un mercat per sentir l'essència del producte i el caràcter humà dels professionals que hi treballen i "un altaveu internacional de la grandesa de la ciutat comtal".