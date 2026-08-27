La Boqueria de Barcelona fixarà l'oferta de producte tradicional en el 50% a partir de 2027

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El nou reglament del Mercat de la Boqueria de Barcelona, que fixarà l'oferta de producte tradicional dels seus paradistes en el 50%, per combatre la proliferació del producte elaborat, entrarà en vigor a partir de 2027 una cop s'aprovi al ple municipal.
Així ho ha anunciat la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, acompanyada pel president de la Boqueria, Jordi Mas, en una roda de premsa aquest dijous, postergant l'entrada en vigor del nou reglament, acordat pels paradistes del mercat al setembre de 2025 amb un 90% de suport, prevista inicialment per aquest 2026.
Gil ha sostingut que l'objectiu tant del nou reglament com de les obres, que també forma part de l'acord amb els paradistes, és "canviar la concepció i el relat que la gent té sobre la Boqueria perquè la ciutadania se la torni a sentir seva".
Per la seva banda, Mas ha emmarcat els canvis en les necessitats que té el mercat per emmotllar-se als nous reptes que se li presenten, permetent que els paradistes segueixin guanyant-se la vida i brindant als usuaris una "experiència completa".
"És un somni pensar que el futur de la Boqueria serà sempre millor", ha sostingut el president, mentre que Gil ha enaltit el paper dels mercats en el model comercial de Barcelona, així com el de la Boqueria com a referent tant municipal com a internacional.
OBRES
Respecte a les obres, l'edil ha presentat l'inici de la reforma dels lavabos, que ara passaran a la mateixa planta que les parades, i de la il·luminació de la zona logística, al subsòl del mercat, que s'abordaran quan acabi l'estiu.
Es tracta del primer pas en la transformació física de la Boqueria, una cop realitzats els estudis tècnics previs, que anirà seguit de la reforma de l''Illa del Peix', al cor del mercat, tot sense interrompre l'activitat del mercat.
Quan finalitzin aquestes primeres obres a finals del 2027, es procedirà a les millores constructives, entre elles la substitució de la coberta, el reforç de l'estructura i la remodelació de la façana posterior que dona a la plaça de la Gardunya.
Segons Gil, l'envergadura del mercat impedeix instal·lar-lo en un emplaçament provisional, però una cop redactats els projectes es contemplarà la possibilitat de moure algunes de les parades, i es preveu utilitzar la pròpia plaça de la Gardunya.