Bonet veu necessari recuperar les 3 finques ocupades de Vallcarca i superar la "provisionalitat"

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat aquest dimecres que el govern municipal veu necessari per al districte de Gràcia i per al barri de Vallcarca recuperar les 3 finques ocupades il·legalment des de fa 6 anys per superar la "provisionalitat" a la zona.

En una roda de premsa, ha dit que tenen un planejament per transformar Vallcarca, i que necessiten poder-lo continuar implementant: "Vam començar aquest mandat dient que no ens podíem permetre continuar amb aquesta situació de provisionalitat a Vallcarca i de no transformació del barri", ha dit.

Sobre l'actuació d'aquest dimecres als edificis, ha explicat que es tracta d'un procediment administratiu de recuperació d'ofici, i que s'havia d'aixecar acta dels inquilins que no havien marxat voluntàriament de l'espai: "Recordem que són propietat municipal ocupada i en condicions d'infrahabitatge", ha subratllat.