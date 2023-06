Bonet (PSC) critica ERC: "Prefereixen el front independentista a un govern progressista"

Acusa els republicans d'haver "traït" els seus electors

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La número tres de la llista del PSC a Barcelona, Laia Bonet, ha criticat ERC per les negociacions postelectorals per a la investidura i la governabilitat de l'Ajuntament: "Prefereixen el front independentista a un govern progressista".

En una roda de premsa aquest divendres al costat del número 7, Lluís Rabell, i el primer secretari de la Federació del PSC a Barcelona, Ferran Pedret, la portaveu de les negociacions socialista ha acusat els republicans d'haver "traït" milers d'electors que, ha dit literalment, pensaven que votaven una opció d'esquerres.

"Constatem una vegada més que ERC supedita els interessos de Barcelona als interessos de partit", que segons ella són els interessos que es representen des del concepte del front independentista.

Bonet s'ha referit a les declaracions públiques de dirigents com el president d'ERC Oriol Junqueras, el president de la Generalitat Pere Aragonès (coordinador nacional del partit) i Elisenda Alamany (número 2 de la llista de Maragall): "ERC ha dit claríssimament i reiteradament en públic i en privat que vol un front independentista", ha apuntat.

Per ella, la posició de la formació de Maragall "enterra definitivament" una possible coalició entre el PSC, BComú i ERC, i ha erigit el PSC per literalment superar el marc del procés i el marc del bloqueig a Catalunya.

En referència al fet que ERC va ser la força més votada el 2019 i el PSC i BComú van pactar per evitar que Ernest Maragall fos alcalde, Bonet s'ha tornat a remetre als resultats de diumenge, en què les formacions "de progrés" sumen una majoria de 24 regidors, ha dit.

RECOMPTE DEFINITIU

Preguntada per un possible canvi de la segona i la tercera posició (ara el PSC i BComú respectivament) després del recompte definitiu aquest divendres a càrrec de la Junta Electoral de Zona, ha insistit que mantindran la candidatura de Collboni en el ple d'investidura.

I la mateixa resposta ha donat davant la proposta aquest divendres del candidat de Junts, Xavier Trias, de buscar un acord de govern amb ERC i el PSC, perquè Bonet ha argumentat que mantenir Collboni com a candidat en el ple d'investidura és "donar resposta" a la voluntat, a parer seu majoritària, d'un govern progressista.

El PSC, no obstant això, creu que el recompte d'aquest divendres no alterarà els resultats de diumenge, i ha dit que continuaran negociant amb totes les forces del consistori, excepte amb Vox, per ser "fidels" a la majoria progressista de 24 edils, en les seves paraules.