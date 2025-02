Bonet (PSC) preveu acabar la transformació de la Diagonal per al tramvia fins a Passeig de Gràcia el 2027

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha explicat aquest dissabte que el PSC té com a objectiu que les obres de transformació de l'avinguda Diagonal fins a Passeig de Gràcia per a preparar-la per l'arribada del tramvia estiguin acabades durant el 2027.

Ho ha dit en una atenció als mitjans durant la 'Festa del Tramvia' que inaugurava de manera oficial el tram perllongat de tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona, en què ha dit que serà durant aquest mandat que s'uniran les quatre illes que "han quedat penjades" entre Verdaguer i passeig de Gràcia.

Bonet ha esclarit que s'està acabant el projecte executiu de tot el que queda per connectar fins a Francesc Macià i que, una vegada acabat, ho tiraran endavant en converses amb la Generalitat.

Ara com ara, han prioritzat per 2027 les obres fins al Passeig de Gràcia per ser el tram que, textualment, està més necessitat, però que planegen continuar les obres més endavant fins a connectar amb el tramvia tota l'avinguda Diagonal.

També ha valorat positivament els tres mesos de funcionament del tramvia: "Els resultats són fins i tot millor del que podíem esperar en termes de resposta ciutadana i dels usuaris del transport públic".