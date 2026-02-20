Bonet ofereix "màxima predisposició" de Barcelona per limitar la compra especulativa d'habitatge

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat aquest divendres que el govern municipal ofereix la "màxima predisposició" per aplicar la limitació de compres especulatives d'habitatge a la capital catalana, acordada pel Govern i els Comuns en el marc dels pressupostos de la Generalitat.
En unes declaracions als mitjans, s'ha referit a la petició de BComú d'aprovar una modificació del pla general metropolità (MPGM) per definir que els habitatges de Barcelona són per viure i no per especular, i ha recordat que no es va donar el vistiplau en el ple de gener perquè "no va tenir els vots necessaris", ja que ERC va votar en contra.
Ha assegurat que tornaran a portar la proposta al ple quan sàpiguen que tenen els vots per aprovar-la, igual que una altra iniciativa d'ERC que demana crear una comissió d'experts que estudiï "quines són les possibilitats de regular i de lluitar contra aquesta compra especulativa".