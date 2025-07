Bonet, sobre la mort de la treballadora de la neteja de Barcelona: "S'arribarà fins al final"

Assegura que els protocols de totes les empreses "estan actualitzats"

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que el govern municipal "arribarà fins al final" en el cas de la mort d'una treballadora del servei de neteja de la ciutat el passat 29 de juny en plena onada de calor.

Ho ha dit en una compareixença aquest dimarts en una sessió extraordinària de la Comissió d'Urbanisme a petició de Junts, BComú, ERC i el PP perquè el govern de l'alcalde Jaume Collboni donés més explicacions sobre el cas.

"Estem avaluant tota la informació, prendrem totes les decisions pertinents i n'informarem amb total transparència, però hem d'entendre que les circumstàncies en les quals es va produir la mort i tot el que tingui relació amb la seva salut pertany a l'àmbit privat", ha explicat.

Ha afegit que els protocols de totes les empreses que ofereixen serveis a l'Ajuntament "estan actualitzats".

CRÍTIQUES DE L'OPOSICIÓ

El líder de Junts al consistori, Jordi Martí, ha preguntat per què no hi havia "cap mesura preventiva activa en el moment dels fets" i ha assegurat que no es tracta d'un cas aïllat i que és un problema estructural.

El regidor i portaveu de BComú, Marc Serra, ha assenyalat que l'uniforme d'estiu està fet de polièster, material que assegura que no transpira ni ajuda a suportar la calor, i ha demanat al govern municipal investigar si hi ha hagut una mala praxi "perquè caigui qui calgui".

El regidor d'ERC Jordi Coronas ha sostingut que "es podria haver evitat" aquesta mort perquè l'onada de calor ja estava prevista des de feia dies, però ha subratllat que la ciutat no estava preparada per afrontar-la, segons ell.

El portaveu del PP al consistori, Juan Milián, ha aplaudit les mesures que ha pres el govern de Collboni, però ha lamentat que "arriben massa tard", per la qual cosa ha demanat que s'adoptin de manera permanent a tota la ciutat i en tots els serveis i equipaments.

El regidor de Vox Liberto Senderos també ha demanat que el govern municipal "faci tot el que pugui" per millorar els protocols, i ha lamentat que el torn de tarda del servei de neteja no contempli modificacions fins a la fase 3 d'alerta per calor.