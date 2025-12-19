Bonet, "molt satisfeta" que Barcelona rebi 12 milions més per a Ciutat Vella del Pla de Barris

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, s'ha mostrat "molt satisfeta" després de saber que Barcelona ha estat un dels municipis seleccionats en la primera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat i que rebrà una injecció de 12,2 milions d'euros per al districte de Ciutat Vella.
"El que estem fent a Ciutat Vella és una gran transformació i el que ens permet fer aquesta suma dels 12 nous milions amb els 30 que ja tenim pressupostats nosaltres, són moltes més actuacions, com rehabilitacions i incidir en les finques d'alta complexitat", ha sostingut en unes declaracions als mitjans aquest divendres.
Ha remarcat que en aquest districte, una tercera part de la població més gran de 65 anys viu sola i que gràcies al nou pressupost podran respondre a les seves necessitats, com per exemple un "pla d'ascensors per garantir l'accessibilitat al barri".