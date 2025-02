Bonet, sobre les multes per la reserva del 30%: "Tots els expedients oberts continuen vius"

Assegura que el govern municipal actua de manera "preventiva" per detectar si els promotors no compleixen el 30%

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha assegurat aquest dilluns que el govern municipal anirà textualment fins a les últimes conseqüències perquè els promotors compleixin la mesura de reservar el 30% a habitatge protegit a la ciutat: "Tots els expedients oberts continuen vius i amb possibilitats d'acabar en sanció".

Ho ha dit en unes declaracions a la premsa, després que el diari 'Ara' hagi publicat aquest mateix dilluns que l'Ajuntament hauria renunciat a cobrar les multes pels expedients oberts per incomplir la reserva del 30%.

Bonet ha xifrat en 9 els casos detectats pels serveis d'inspecció que estan en fase de restitució, excepte un, en què l'Ajuntament ha obtingut una sentència favorable i sobre el qual els equips ja preparen un procediment sancionador per fer complir de manera "estricta" aquesta normativa.

De fet, l'executiu ha optat per la restitució de la legalitat urbanística --és a dir, demanar el permís d'obres corresponent--, i en cas contrari sancionar posteriorment.

Bonet ha expressat que, quan l'executiu tingui la certesa jurídica que realment s'ha produït un incompliment --una decisió que s'obté al final de procediment de restitució--, s'actuarà per aplicar la sanció corresponent, i ha destacat que el consistori treballa de manera "preventiva" per verificar si determinades obres de rehabilitació escapen o no del 30%.