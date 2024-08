Bonet defensa el "mèrit" dels càrrecs del Govern després de la incorporació de la germana de Collboni

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defensat que "les persones que s'estan incorporant als equips del Govern de la Generalitat tenen acreditat mèrit i capacitat per realitzar les tasques per les quals són contractades" després de la incorporació de la germana de l'alcalde Jaume Collboni, Yolanda Collboni, com a assessora a la Conselleria de Presidència.

Així s'ha expressat aquest dimarts en una roda de premsa després de visitar la cotxera de bus de Triangle Ferroviari, en ser preguntada per l'opinió de l'Ajuntament sobre les crítiques al nomenament de Yolanda Collboni al departament liderat pel conseller Albert Dalmau.

"No entrarem a valorar aquestes insinuacions", ha respost Bonet, que ha sostingut que des del consistori esperen, textualment, el millor del Govern de la Generalitat.