Bonet defensa les ciutats com "la primera línia de contacte" per fer front a governs autoritaris

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defensat les ciutats com "la primera línia de contacte i l'entorn" per enfrontar-se a governs amb tendències autoritàries, exemplificant-ho en Budapest i les protestes contra el govern de Viktor Orbán i en Istanbul amb les mobilitzacions contra la detenció de l'alcalde de la capital turca, Ekrem Imamoglu.

"A Barcelona ho tenim clar, no podem fer un pas enrere. Les ciutats hem de contraposar els nostres valors davant la regressió trumpista i hem de desplegar la nostra agenda social, climàtica i econòmica per frenar el creixement de l'extrema dreta i els seus aliats", ha dit en un article d'aquest dimarts en el diari 'Ara' recollit per Europa Press.

Ha expressat que el president dels Estats Units, Donald Trump, "no tem" les ciutats per insegures o caòtiques, sinó perquè representen, a parer seu, l'obertura, la diversitat i els valors democràtics que el poden qüestionar i ha afirmat que Trump combat la diferència perquè, segons ella, la veu com una amenaça.