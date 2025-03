Bonet defensa ampliar l'aeroport per "diversificar l'economia" davant de la saturació turística

Afirma que "continua en peus" el preacord amb ERC per a la seva entrada al Govern municipal

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha defensat l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat per "diversificar l'economia de la ciutat" en un context en què l'arribada de turistes, afirma textualment, ha arribat al seu límit.

En una entrevista a Europa Press, ha sostingut que des del Govern municipal són conscients que el turisme és molt important per Barcelona, però ha "tocat sostre" i, perquè altres sectors guanyin pes, com el del coneixement i la investigació, cal reformar l'enclavament.

"Per canviar l'economia de la ciutat i fer que la ciència i la investigació pesin més que avui en l'economia, necessitem vols d'alt radi d'Àsia i el Pacífic", ha argumentat Bonet, que ha demanat emprendre aquest debat amb calma i buscar consensos.

D'aquesta manera, la primera tinent d'alcalde ha emparat al Comitè Assessor d'Infraestructures del consistori, que aquest dimecres va traslladar al Govern municipal el seu dictamen sobre l'ampliació de l'aeroport, i el pròxim encàrrec del qual serà analitzar les connexions de la ciutat en transport públic.

Preguntat per Rodalies de Catalunya, ha demanat paciència davant de les reformes que es produeixen en la infraestructura per part del Govern central i la Generalitat, i ha assegurat que l'Ajuntament estarà "damunt, supervisant i aconseguint que es compleixin els compromisos de temps".

HABITATGE

Respecte a la reserva del 30% d'habitatge protegit en noves promocions, Bonet ha defensat la necessitat de "veure què és el que ha fallat" i corregir-ho per garantir que es compleix amb el seu objectiu, i ha recordat que al principi es van xifrar en 3.000 els habitatges protegits que ja s'haurien d'haver aconseguit amb aquesta mesura, encara que se n'han acabat construint 26, ha apuntat.

També ha assegurat que "hi ha converses obertes" amb tots els grups: se'ls està explicant el plantejament pel qual aposta el govern i s'estan recollint les seves propostes per definir quins són els consensos que hi ha per tirar endavant la modificació, en les seves paraules.

"No ens podem permetre no modificar-ho, perquè no modificar-ho és renunciar al 30%. I no podem renunciar al 30%", ha sostingut Bonet, que també ha alertat del perjudici que suposa el frau en els lloguers de temporada i que, espera, acabin regulant-se.

En aquest sentit, ha recordat el compromís aconseguit amb els Comuns al desembre per "definir que la prioritat és l'ús per viure" mitjançant una modificació del Pla General Metropolità (PGM) que, assenyala, ha d'evolucionar cap a un pla especial que reguli el lloguer de temporada.

"Però per fer-ho, necessitem informació de quina és la realitat sobre els lloguers de temporada a Barcelona que avui no tenim, que estem buscant, que estem demanant a l'Estat i a la Generalitat", ha assenyalat Bonet, que espera que les regulacions catalana i estatal també suposin eines útils.

ERC I BCOMÚ

Preguntada per si continua vigent l'acord amb ERC per a la seva entrada al Govern municipal una vegada conclòs el procés congressual dels republicans, ha afirmat que la "proposta continua en peus, està damunt de la taula" de cara a formar una eventual executiu, encara que ha afegit que respecten el debat intern i els temps d'ERC.

"Hem de respectar aquest debat intern i aquests temps i, en qualsevol cas, el govern continua governant, com no pot ser d'una altra manera, des del diàleg i des de la recerca del consens", ha reivindicat Bonet, que ha qüestionat la manera de fer política de BComú.

Ho ha dit preguntada per les declaracions de la líder dels Comuns, Janet Sanz, en les quals va acusar Collboni de ser el polític socialista més de dretes, a la qual Bonet ha retret la seva "voluntat d'assenyalar a tothom com a culpable dels problemes que hi ha a la ciutat, menys a un mateix, i no fixar-se en la responsabilitat" pròpia.

DESCARTA LA COPA AMÈRICA

Respecte que Barcelona aculli una nova edició de la Copa Amèrica, ha assenyalat que encara que els resultats de la passada edició van ser bons per a la ciutat, en cap moment es va plantejar que pogués tenir continuïtat: "Des del primer moment es va plantejar acollir la celebració de la Copa Amèrica en una ocasió".

D'aquesta manera, ha afirmat que una competició d'aquesta importància "no ve si no les vas buscant", i ha assenyalat que ja de per si mateix, per la seva pròpia naturalesa, va canviant de seu, a diferència de congressos com el Mobile World Congress (MWC).