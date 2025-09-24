Bonet celebra que Barcelona segueixi recolzant un govern municipal de "àmplia majoria progressista"

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat que la major part de barcelonins segueixi recolzant un govern municipal de "àmplia majoria progressista", en referència al sondeig publicat aquest dimecres a 'El Periódico'.
En declaracions als mitjans de comunicació per la festa major de la Mercè, la regidora socialista ha apreciat que les "dues formacions que han tingut voluntat de diàleg i arribar a acords són aquelles que milloren els seus resultats", en referència al propi PSC i a ERC.
D'aquesta manera, ha dit que els veïns segueixen recolzant una aliança d'esquerres liderada per l'alcalde, Jaume Collboni, que integri a ERC i BComú i que finalment no s'ha produït.
"No ha passat en aquest mandat, encara que l'alcalde ha dit des del principi que aquesta era la seva voluntat", ha dit Bonet, que també ha alertat que, segons l'enquesta, l'extrema dreta guanya molta força.
Respecte als resultats del seu partit, que encapçala la intenció directa de vot amb un 18,4%, veu un "clar suport" a les mesures aplicades pel govern municipal per garantir el 'dret a quedar-se' dels barcelonins.