Bonet afirma que Save Europa Act "no és benvinguda a Barcelona" i que garantiran la seguretat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que la manifestació de Save Europa Act, que se celebrarà aquest dissabte a la capital catalana en el marc d'una gira per tot el continent, "no és benvinguda a Barcelona" i que garantiran la seguretat.
En declaracions als mitjans aquest dijous, ha recordat que el dret a manifestació és un "dret fonamental que no està subjecte a autorització, sinó a comunicació" que, en aquest cas, competeix a la Generalitat.
En aquest sentit, ha assegurat que al consistori li consta que tant el Govern com els Mossos d'Esquadra estan al corrent d'aquesta manifestació i "faran la valoració que correspongui" si consideren que pot suposar un risc extraordinari.
Bonet, que aquesta setmana també exerceix com a alcaldessa accidental davant de l'absència del primer edil, Jaume Collboni, també ha remarcat que les proclames "racistes, xenòfobes i que són contràries a la democràcia i la convivència" que centren la convocatòria van en contra de l'esperit de la ciutat.
"Forma part de l'ADN de Barcelona, la diversitat. La ciutat s'ha construït a partir de persones que han vingut de tot el món i, per tant, això ens fa tenir un posicionament molt més ferm", ha sostingut.