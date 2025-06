Bonet afirma que obrir la Via Laietana és el "tret de sortida" perquè sigui eix econòmic

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat aquest diumenge la reurbanització de la Via Laietana després de tres anys d'obres i ha assegurat que transformar-la és el "tret de sortida" per convertir-la en un eix econòmic.

En unes declaracions als mitjans durant la reobertura, ha explicat que la calçada ha passat de cinc carrils a tres, la qual cosa no comporta cap restricció de pas en direcció mar (perquè se li dediquen dos carrils) sinó en direcció muntanya (ja que en té un).

Així, hi podran circular en sentit ascendent els veïns dels barris de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera i la Barceloneta, a més de taxis, serveis públics, emergències i transport de mercaderies, i amb càmeres de vigilància per controlar els accessos.

PER QUÈ NO PLANTEN ARBRES

Bonet ha explicat que es plantaran arbres a les places contigües, però que no s'han pogut plantar en les voreres de la Via Laietana pel pas subterrani del túnel de la línia 4 de metro i per l'existència de galeries de serveis a molt poca profunditat.

També ha destacat que estan en marxa les obres de la Rambla i ha previst que el 2027 hauran acabat totalment les reformes del que ha definit com dos eixos "fonamentals" per al districte de Ciutat Vella.