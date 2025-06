Bonet afirma no entendre per què Junts deixa de negociar la reserva del 30% a Barcelona

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat no entendre els motius que va exposar Junts aquest dimecres per explicar per què es retirava de les negociacions per a la flexibilització de la reserva del 30% d'habitatge protegit a Barcelona.

"Estem sorpresos perquè havíem aparaulat asseure'ns aquesta setmana i de sobte ens trobem amb el seu anunci quan estem enmig de les converses", ha explicat en una roda de premsa aquest dijous.

Per tot això, ha reiterat que els demanaran una reunió perquè els expliquin quins són els veritables motius i ha remarcat que el govern municipal continuarà a la taula de negociació "el temps que calgui per desencallar la construcció d'habitatge a la ciutat".