Bonet afirma que l'incendi a l'assentament de Vallcarca "n'ha accelerat el desallotjament"

Defensa que hi havia "un risc imminent per a les persones"

BARCELONA, 8 maig (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde i regidora del districte de Gràcia de Barcelona, Laia Bonet, ha afirmat que l'incendi que es va produir dimecres a l'assentament de Vallcarca "n'ha accelerat el desallotjament" aquest dijous al matí.

En una roda de premsa aquest dijous, Bonet ha afegit que, quan els Bombers han pogut entrar a l'espai, han constatat "un risc imminent per a les persones" que hi vivien, per la qual cosa el consistori ha decidit actuar.

"Hem actuat tan aviat com hem detectat les condicions d'infrahabitatge", i ha detallat que, en el moment del desallotjament, hi havia 13 persones a l'assentament, cap menor d'edat.

Cinc d'elles han acceptat l'ajuda que els ha ofert el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), i Bonet ha dit que s'avaluarà la seva situació per oferir-los els recursos corresponents.

RECUPERACIÓ DEL SOLAR

El solar s'ha desallotjat "totalment" i es netejarà per recuperar-lo, ja que aquest espai està inclòs en el pla de reurbanització del barri de Vallcarca.

També ha explicat que seran els tècnics els qui decidiran com s'actua per mantenir el solar i "evitar que torni a ser ocupat".