Bonet acusa Junts de condemnar Barcelona a continuar amb la reserva del 30%

Junts, BComú, el PP i Vox reproven Collboni en el ple extraordinari de meitat de mandat

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, ha acusat en el ple extraordinari d'aquest divendres el líder de Junts al consistori, Jordi Martí, de condemnar la ciutat a continuar amb la reserva del 30% d'habitatge protegit sabent que es tracta d'una norma que "no funciona".

La sessió extraordinària plantejada per Junts i BComú ha servit per reprovar l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després d'arribar a l'equador del mandat per fer-li retre comptes, i ha estat aprovada amb els vots favorables de Junts, Bcomú, el PP i Vox, l'abstenció d'ERC i el vot contrari del govern del PSC.

Malgrat això, el debat s'ha centrat en la ruptura de les negociacions entre Junts i el govern municipal per la flexibilització del 30%, i Bonet ha demanat a Martí que "tingui els peus a terra" i recordi que qui perd amb això són els ciutadans de Barcelona".

JUNTS I COMUNS

El líder juntaire ha subratllat que ells no s'han aixecat de cap taula i ha afirmat que el que ha passat és que "el senyor Collboni no ha acceptat les condicions que els vam posar i no podem eternitzar un debat".

A més a més, ha acusat Collboni de no fer polítiques per "l'avui i el demà" i, en les seves paraules, ha recalcat que si volen aprovar el canvi de normativa ja saben què fer.

Per la seva banda, BComú, a través de la presidenta del partit al consistori, Janet Sanz, ha reclamat que, mentre no eliminin o redueixin la norma del 30%, "es dediquin a aplicar-la i a sancionar qui toqui" i ha considerat que l'executiu està buscant excuses per eliminar-la.

Quant a la reprovació, Sanz ha lamentat que s'hagin perdut dos anys de mandat i ha insistit que no tenen un projecte de ciutat: "No recordo un fracàs més gran en política municipal per part d'un govern i d'un alcalde".

ERC, EL PP I VOX

Per la seva banda, el regidor d'ERC, Jordi Coronas, ha justificat l'abstenció del seu grup en explicar que "els grups reprovadors estan reproduint el mateix debat que fa un mes" i ha lamentat que converteixin una rebequeria en reprovació.

El PP, en canvi, ha votat a favor de la reprovació i el seu líder, Daniel Sirera, ha assenyalat que Collboni governa "sense idees i transparència" i s'ha adreçat als Comuns i Junts per dir-los que estan molestos per no haver entrat al govern.

Finalment, el president de Vox al consistori, Gonzalo de Oro, ha qualificat Collboni de tenir la ciutat del "'sense', ja que està sense pressupost, sense diàleg, sense seguretat, sense habitatge, sense mobilitat, sense places d'aparcament i sense respecte als qui tenen el castellà com a llengua habitual".