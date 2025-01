Bondia (Síndic de Barcelona) admet que hi ha inseguretat a la ciutat però avisa de no "magnificar"

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, ha reconegut que que hi ha inseguretat a la ciutat, però també ha expressat que "no s'ha de magnificar".

"Jo vinc del món dels drets humans i he treballat molt a Amèrica Llatina i a Àfrica, i que em diguin que Barcelona és insegura..." ha dit en una entrevista d'aquest dimecres en 'El Punt Avui' recollida per Europa Press, en preguntar-se-li sobre si el debat amb la inseguretat a Barcelona és real o esbiaixat.

Ha indicat que la inseguretat és una percepció, però que "no és el problema més gran" de la ciutat, situant en un d'ells a la multirreincidencia, i preguntant-se també si es percep igual el sensellarisme, dues realitats que a judici seu es combaten amb mesures de caràcter estructural.

Sobre l'habitatge, ha expressat que s'alegra que en l'àmbit municipal, autonòmic i estatal es digui que l'habitatge és "la qüestió clau" i que cal fer alguna cosa, però també ha avisat que no té tan clar que tot es resolgui construint més i ha indicat que, a judici seu, potser s'hauria d'auditar quin és l'habitatge que hi ha a la ciutat no destinat a un ús residencial.

Respecte als 'botellots', ha manifestat que s'ha de ser conscient que Barcelona és una ciutat mediterrània i que, després de 40 anys amb sancions, no s'ha posat fi al fenomen: "És necessari buscar fórmules més imaginatives", ha afirmat.