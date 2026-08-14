Bombers de Barcelona utilitzarà les 7 noves autobombes lleugeres a les festes de Gràcia

BARCELONA 14 ago. (EUROPA PRESS) -
El cap de la unitat de Bombers de Barcelona, Gerard Pradas, ha anunciat que utilitzaran les 7 noves autobombes lleugeres com a mesura de prevenció d'incidències a les festes del barri de Gràcia, segons ha explicat en una roda de premsa aquest divendres.
Amb l'objectiu d'accedir millor als carrers més petits o estrets de la ciutat, aquesta renovació de flota permet "donar una resposta més efectiva i millorada, no només durant les èpoques de festa, sinó durant tot l'any".
Les festes començaran aquest dissabte i s'allargaran fins a dimecres que ve 19, i com cada any, Bombers inicia la prevenció operativa a principis del mes per poder "garantir l'accessibilitat als carrers que tenen decoracions i buscar rutes alternatives en qualsevol punt del barri".
Entre les mesures operatives que s'han dut a terme, Bombers ha comprovat que els hidrants del barri estiguin operatius en cas d'emergència, i Pradas ha afirmat que "no es tracta de preparar el dispositiu únicament per a possibles accidents, sinó també per a qualsevol problema en els habitatges del barri".
Preguntat sobre l'incendi registrat al carrer Verdi de l'any passat durant les festes, Pradas ha assegurat que es va tractar d'un "cas aïllat", ja no solen tenir un gran nombre d'incidències.
El cap de la unitat també ha assegurat que es reforçaran les reguardes operatives de prevenció en aquelles activitats que involucrin pirotècnia, com poden ser les matinades de foc, el cercavila o els correfocs.