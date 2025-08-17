Bombers de Barcelona investiga l'incendi del decorat del carrer Verdi a la festa major de Gràcia

BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de Barcelona investiguen aquest diumenge l'incendi al carrer Verdi de Barcelona que ha destrossat el seu decorat per al tradicional concurs de la festa major de Gràcia durant la nit de dissabte a diumenge.
Dos vehicles dels Bombers s'han desplaçat al lloc de l'incendi i el cos està investigant què ha pogut provocar-lo, segons fonts de l'Ajuntament de Barcelona.
Ha ocorregut a la confluència amb el carrer Rubí de matinada, no ha provocat ferits i encara no se saben les causes, ha informat aquest diumenge en un comunicat la Fundació Festa Major de Gràcia.
L'entitat ha concretat que el foc es va declarar sobre les 5.45, més de dues hores després d'acabar totes les activitats programades, i encara no disposa "de tota la informació sobre les causes".
"Demanem prudència fins que es confirmi tota la informació", ha afegit la fundació.
A més, ha transmès el seu suport als veïns del carrer i ha agraït "la ràpida actuació dels serveis d'emergència" i el suport de diferents comissions de la festa major, que durant la matinada han ajudat al veïnat del carrer.