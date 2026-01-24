Bob Pop tria l'activista Mar Trallero com a número 2 per a les primàries de BComú

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, ha anunciat aquest dissabte que l'activista Mar Trallero, actual consellera portaveu de BComú en el districte de l'Eixample, serà la número 2 de la seva candidatura a alcaldable en les primàries de la formació de cara a les eleccions municipals de 2027 a Barcelona.
En un missatge compartit a través d'Instagram recollit per Europa Press aquest dissabte, ha destacat que Trallero és veïna del barri de Sant Antoni i activista de BComú des de 2014.
L'ha definida com una persona íntegra, compromesa i valenta: "Una d'aquestes persones que fa política des del cos, el barri i el compromís quotidià", i li ha agraït haver fet el pas de sumar-se a la seva candidatura.