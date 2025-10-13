Bob Pop preveu reunir-se aquesta setmana amb BComú, després d'anunciar que es vol postular a l'alcaldia de Barcelona

BARCELONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, més conegut com Bob Pop, preveu reunir-se aquesta setmana amb l'executiva de BComú, després d'expressar dilluns passat que té la intenció de presentar-se a l'alcaldia de Barcelona.
Ho han confirmat a Europa Press fonts coneixedores, després d'avançar-ho el mateix Enríquez aquest dilluns en la seva secció 'Cuenta con Bob' de la Cadena Ser: "Anem endavant. Bé, jo sí, a veure ells".
La setmana passada va explicar que sempre ha fet costat a l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i després que ella es plantegés no presentar-s'hi més, ha pensat de fer-ho ell per mantenir el seu llegat i que "la gent visqui millor".