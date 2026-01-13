Bob Pop presentarà la seva candidatura a les primàries de BComú aquest dissabte

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com a Bob Pop, ha anunciat que presentarà la seva candidatura a les primàries de BComú aquest dissabte, i donarà a conèixer el seu projecte per liderar als Comuns en la carrera cap a l'alcaldia de Barcelona.
En una publicació a Instagram aquest dimarts recollida per Europa Press, ha assenyalat que amb el seu projecte busca "sumar a molta més gent" amb la qual construir una ciutat per a tothom.
"Quantes més siguem, més sentit tindrà tot això", resa en el missatge, on crida a assistir a la presentació que es realitzarà aquest dissabte a les 12 hores en el Centri Cívic Barceloneta.
Després del seu anunci, Enríquez es converteix en el segon candidat a les primàries de BComú després que el diputat en el Congrés Gerardo Pisarello ho anunciés el desembre passat.
La setmana passada es va reunir per primera vegada la nova adreça dels Comuns a Barcelona, que al llarg d'aquest mes està previst que iniciïn el procés, al que tant Pisarello com Enríquez hauran de concórrer en 'tàndem' junt amb una altra cocandidata dona.