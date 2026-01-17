Bob Pop es compromet a visitar "mil portes" una a una si guanya les primàries de BComú

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
Assegura que posa la seva "veu privilegiada" a disposició del projecte dels Comuns
BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, conegut com Bob Pop, ha explicat aquest dissabte que vol ser candidat de BComú a les municipals de 2027 i que es compromet a visitar "mil portes" de Barcelona una a una si guanya les primàries del partit per escoltar a la gent que, en les seves paraules, mai se l'ha escoltat i li diguin què necessiten si és alcalde.
Ho ha dit en un acte al Centri Cívic Barceloneta, en el qual ha afirmat que s'està donant la sensació de que està sol al procés, però ha recordat que va estar des del principi als mítings d'Ada Colau i que amb ell treballa gent "molt bona que ha estat i està en llocs de responsabilitat del partit i gent que coneix el partit, la ciutat i els barris".
Les persones que l'han acompanyat han estat l'exdiputat i assessor dels Comuns al Parlament, Enric Bárcena, i l'exregidor de districte de l'Ajuntament de Barcelona, David Petit; mentre que entre el públic ha assistit la filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, Rosa Lluch, a més de veïns que s'han apropat a conèixer les seves propostes.
Pop ha subratllat que per a ser alcalde ha de saber què necessiten els ciutadans i ha demanat el vot a la seva candidatura perquè vol tenir la possibilitat de fer un govern "amb la gent".
Ha afegit que un dels motius pels quals es postula com a alcaldable és perquè creu que és un moment en el qual s'han de fer coses i ser audaços i que l'esquerra "no pot replegar-se ara enfront de l'ultradreta".
PERSONATGE PÚBLIC
"Jo tinc una veu privilegiada perquè soc una figura pública i vull donar la meva veu a un projecte molt interessant per obrir possibilitats de viure, ser i canviar les coses. Potser si algú que no soc jo s'hagués presentat a les primàries no li haguessin fet cas", ha sostingut.
Ha incidit que, malgrat que faci conyes, textualment, s'ho pren molt seriosament i ha insistit en la importància de l'audàcia: "És l'única cosa seriosa i important que es pot fer i tot la resta, el replegar-se i esperar al fet que passi la tempesta de l'ultradreta, és una irresponsabilitat que un dia pagarem".
Així mateix, s'ha referit en to humorístic a la candidatura de l'actual portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, comparant-la amb la seva posada de llarg: "Això és una merda comparat amb la candidatura oficial. Aquí no hi ha ministres ni fada padrina", ha dit sobre la seva candidatura.
HABITATGE
Pop ha explicat que el seu programa és també el dels Comuns, però ha assegurat que està parlant amb "molta gent" que no és de l'espai polític per conèixer què pot fer i què no com a alcalde i, en les seves paraules, no fer promeses que no pugui complir.
En aquest sentit, s'ha referit al problema d'accés a l'habitatge que viu la capital catalana: "Clar que hem d'intervenir al mercat, clar que hem de construir més, però també hem de mirar les lleis que tenim i aprofitar el que ens donen".
Ha apostat per una política que reguli l'IBI en pisos buits i que l'Ajuntament ha de "posar el més difícil possible als especuladors l'especulació en termes bàsics com l'habitatge".
"També em presento com a mesura de supervivència perquè jo visc de lloguer i tinc por del meu contracte i de quedar-me sense casa. Vull un ajuntament per a la gent que necessita un ajuntament", ha expressat.
CATALÀ
"Vull que el català es pugui parlar al carrer i que sigui una eina de comunicació i d'oci", ha comentat en referència a la llengua, ja que al seu barri (el Born) considera que és molt difícil practicar-lo perquè, segons ha dit, es parla anglès.
Ha afegit que no vol fer que les coses costin "més del que ja costen" i posar les coses fàcils a tot aquell que vulgui millorar el seu català.