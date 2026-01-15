Bob Pop aposta per una política "divertida" a Barcelona amb una nova manera de fer les coses

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, més conegut com Bob Pop, que aquest dissabte presentarà la seva candidatura a les primàries de BComú per ser l'alcaldable del partit, ha apostat per fer que "la política sembli divertida" a través d'una nova manera de fer les coses.
"Hauríem de parlar, cometre errors i utilitzar l'humor com una manera de fer política perquè això és una conversa per millorar les coses", ha sostingut en una entrevista a 'Nació' recollida per Europa Press.
També ha afirmat que té la sensació que la seva aparició es veu com "un mem o un acudit" però ha defensat que no és cap paracaigudista, en les seves paraules, sinó algú que vol prestar la seva experiència liderant equips i comunicant en un espai polític que considera el seu, formant una proposta amb la gent.
En aquest sentit, ha assegurat tenir "mesures concretes al cap" des d'una posició d'esquerres molt marcada en matèria d'habitatge, turisme, cures i migració, que espera poder compartir amb el seu equip i amb BComú prèviament per ser el més sincer possible amb els barcelonins.
En preguntar-li pel diputat dels Comuns al Congrés Gerardo Pisarello, que també s'ha postulat per liderar BComú a l'alcaldia, ha afirmat que és un candidat molt bo i sòlid, però que ell mira de "fer les coses d'una altra manera, allunyat de les grans paraules i el que s'ha considerat alta política".