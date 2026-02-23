Bob Pop diu que ell era "molt mal candidat" després de perdre les primàries de BComú

Creu que la política institucional "ha estat capaç d'evitar" que algú com ell fos elegit
BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor i periodista Roberto Enríquez, àlies Bob Pop, candidat alternatiu de Gerardo Pisarello a les primàries de BComú, ha afirmat que creu que ell era un "molt mal candidat", després de perdre contra Pisarello (que va obtenir el 68% dels vots, respecte al 27% de Bob Pop).
"Crec que jo era molt mal candidat. I no obstant això crec que he tingut un equip de persones meravelloses al meu costat que han cregut en mi com a candidat bastant més que jo i, escolta, hem aconseguit gairebé un 30% dels vots", ha dit en una intervenció aquest dilluns a la Cadena Ser recollida per Europa Press.
Ha dit que, en la seva participació en aquestes primàries, s'ha sentit com el perfil alternatiu al de l'aparell i la direcció, i que els qui fa més temps que són als partits ho tenen més fàcil.
"Es van teixint aliances, es va preparant el terreny, es van gestionant simpaties, clientelismes... Això serà a tot arreu. I això que jo crec que he participat en un dels espais més democràtics en els quals podria haver participat", ha valorat.
POLÍTICA INSTITUCIONAL
Ha sostingut que el resultat d'aquestes primàries és que la política institucional "ha estat capaç d'evitar" que algú com ell arribés a candidat a l'alcaldia de Barcelona.
"Ha funcionat molt bé, la política institucional. La vida funciona quan un fa el que ha de fer i els altres fan el que han de fer perquè un no ho aconsegueixi", ha defensat.