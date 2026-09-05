El Bicing de Barcelona tanca un estiu de "rècord" amb un 19% més d'usos diaris que a l'hivern

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Bicing de Barcelona ha tancat un estiu de "rècord", amb una mitjana de 55.408 usos diaris els mesos de juliol i agost, un 19% més que els registrats durant els mesos de gener, febrer i març d'aquest 2026, i un 4,3% més que en el mateix període de 2025.
En les 100 estacions amb més activitat de la ciutat, aquest estiu s'ha agafat una bicicleta cada 4 minuts durant les hores punta, mentre que el servei ha arribat a registrar 4.500 usos en una sola hora en el conjunt de Barcelona.
Durant els 8 primers mesos de 2026, el Bicing ha acumulat 13,5 milions d'usos, un 9% més que els 12,4 milions registrats en el mateix període de l'any anterior.
Els episodis de calor extrema de l'inici de l'estiu van afectar especialment als processos de càrrega de les bicicletes elèctriques, per la qual cosa el servei va activar un pla específic amb mesures com l'adaptació dels sistemes de les bateries, ajustos en les estacions, reforç del manteniment i dels recursos del taller i una major redistribució de bicicletes cap a les zones amb més demanda.
Aquestes actuacions han permès reduir un 82% les incidències associades a les bicicletes elèctriques durant els episodis de calor.
PLA ESPECÍFIC DAVANT DE LA CALOR
El director de Nova Mobilitat de BSM, Francesc Delgado, ha explicat que aquest estiu s'ha desplegat un pla d'actuació específic per garantir "la màxima disponibilitat de bicicletes elèctriques durant els episodis de calor extrema".
"Gràcies a aquestes actuacions, les incidències en les bicicletes elèctriques associades a les altes temperatures s'han reduït un 82%", ha afegit.
Delgado ha destacat que durant juliol i agost el Bicing va registrar un 19% més d'usos diaris que durant l'hivern i un 4% més que l'estiu passat, unes xifres que, al seu judici, "evidencien el Bicing com una de les opcions habituals per moure's per Barcelona".
Les bicicletes elèctriques han concentrat més de 8 de cada 10 viatges del servei aquest estiu, quan cada 2 segons una persona usuària ha agafat una bicicleta elèctrica a Barcelona, i el Bicing preveu aconseguir els 20 milions de viatges anuals al tancament de 2026.