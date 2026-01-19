El Bicing de Barcelona se situa com el "primer sistema" de bicicleta compartida d'Espanya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
El Bicing de Barcelona ha estat nomenat "primer sistema de bicicleta pública compartida d'Espanya" en l'anàlisi 'Guia de bones pràctiques per a la implantació de sistemes de bicicleta pública' elaborat per la consultora Impulso.
Per la primera tinent d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet, aquesta consideració "no és una anècdota estadística, és l'expressió d'un model públic de mobilitat actiu, ben dimensionat i utilitzat per la ciutadania en el dia a dia", indica el consistori en un comunicat aquest dilluns.
El mateix estudi assenyala que amb una disponibilitat de 4,7 bicicletes per cada 1.000 residents, el Bicing és el quart sistema de bicicleta compartida més reeixit del món, només per darrere de metròpolis com París, Nova York i Ciutat de Mèxic.
"Aquest posicionament evidencia l'amplitud del servei i la seva integració com a peça clau de la mobilitat urbana, local i sostenible", ha sostingut Bonet, que ha celebrat que el Bicing se situï entre els sistemes més destacats del món.
Després de l'última ampliació el juliol passat, el Bicing compta amb una flota de 8.000 bicicletes, el 60% de les quals són elèctriques, i aquest 2025 ha arribat a la xifra rècord de 166.457 abonats i 19.535.463 usos registrats.