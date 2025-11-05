El Bicing de Barcelona espera arribar als 20 milions de viatges anuals aquest 2025

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona espera que aquest 2025 el Bicing, el servei municipal de bicicleta compartida, arribi als 20 milions de viatges, un 5% més que l'any passat, en el seu objectiu de promoure una ciutat més ben connectada i saludable.
Així ho ha indicat el consistori en un comunicat aquest dimecres, en què assenyala que BSM preveu completar el 2026 l'últim pla d'ampliació del servei amb 36 estacions més, 11 de les quals situades als barris de muntanya.
La primera tinent d'alcalde i presidenta de BSM, Laia Bonet, ha sostingut que el Bicing ha esdevingut una "infraestructura essencial per a la mobilitat diària de milers de barcelonins", raó per la qual el govern municipal treballarà perquè sigui capaç de respondre als reptes del futur.
USOS
Els usuaris del Bicing fan servir el servei principalment per anar a treballar, estudiar o per lleure, i els dies feiners concentren el 76% dels viatges, amb pics al matí i a la tarda.
Així mateix, la bicicleta elèctrica s'ha consolidat com l'opció preferida dels usuaris: un 8 de cada 10 trajectes es fan amb aquest model, que acostumen a ser de 2,63 quilòmetres de mitjana, en comparació amb els 1,84 de les bicicletes mecàniques.